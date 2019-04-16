В России обвиняемого в шпионаже норвежца осудили на 14 лет
16 апреля, 2019, 14:22
В понедельник, 16 апреля, Московский городской суд признал норвежца Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима
Об этом сообщает агентство ТАСС.
Берг был задержан в Москве в 2017 году по подозрению в сборе данных о атомные подводные лодки ВМФ России.
Задержание произошло при якобы получении секретных документов о деятельности ВМФ РФ.
19 ноября 2017 суд постановил арестовать Берга, отверг все обвинения в свой адрес.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-