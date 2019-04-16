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В России обвиняемого в шпионаже норвежца осудили на 14 лет


фото: tass
В понедельник, 16 апреля, Московский городской суд признал норвежца Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Берг был задержан в Москве в 2017 году по подозрению в сборе данных о атомные подводные лодки ВМФ России.

Задержание произошло при якобы получении секретных документов о деятельности ВМФ РФ.

19 ноября 2017 суд постановил арестовать Берга, отверг все обвинения в свой адрес.

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