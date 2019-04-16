В рейтинге стартап-городов Киев взлетел на 29 позиций, оставив позади Хельсинки, Дублин и Вашингтон

16 апреля, 2019, 17:05

Киев обогнал Мельбурн, Хельсинки, Мюнхен и Вашингтон в рейтинге крупнейших стартап-городов, поднявшись на 29 позиций и заняв 34 место из 1028

Об этом сообщается на глобальном профильном сервисе StartupBlink, где также опубликованы обновления онлайн-карты с соответствующей информацией.

За год столица Украины поднялась в этом рейтинге с 63 места аж на рекордные 29 позиций. И теперь Киев занимает 34 место среди 1028 мировых стартап-городов, что говорит об эффективной политике руководства столицы в вопросе развития этой сферы.

В результате Киев за год обогнал такие известные стартап-экосистемы, как Хельсинки, Мюнхен, Шэньчжэнь, Вашингтон, Мельбурн, Дублин и многие другие.

Отметим, позиция города в рейтинге StartupBlink зависит от количества проектов, их качества и бизнес-среды стартап-экосистемы. И оцениваются эти показатели собственным алгоритмом авторов отчета.

Так, в Киеве разработчики онлайн-сервиса насчитали 321 стартап. Кроме Киева в рейтинг вошли такие города Украины, как Одесса (235 место), Львов (299), Харьков (435) и Днепр (561). В целом Украина за последние два года поднялась в топе на 4 позиции.

Среди городов мира первые три места удерживают Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон. Среди стран – США, Великобритания и Канада.

Карта StartupBlink создана на основе GoogleMaps. Всего на ней отмечены более 62 тыс. стартапов. В базе собраны данные AngelList, Swissstartups.org, Elance.com и других стартап-платформ. Карта позволяет фильтровать стартапы по отраслям и месту расположения, а акселераторы – по количеству денег, которые предлагаются стартапам, и по регионам.