В оккупированный Донецк мужчина хотел провезти саксофон стоимостью более полумиллиона гривень

16 апреля, 2019, 16:07

Мужчина не имел документов на саксофон ручной работы производителя Henri Selmer Paris

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Отмечается, что он ехал из Мариуполя в Донецк. На КПВВ "Гнутово" пограничники осматривали авто и обнаружили саксофон, который спрятали среди одежды в багажном отделении авто.

Впоследствии эксперты установили, что находка оказалась музыкальным инструментом модели класса "люкс" производства известного мирового производителя Henri Selmer Paris, лидирующего среди духовых музыкальных инструментов ручной работы.

Позже водитель объяснил, что инструмент его якобы попросили перевезти через линию разграничения и передать музыкальному мастеру в оккупированном Донецке. Документов на ценный саксофон человек не имел, поэтому и не мог подтвердить, что его не получил преступным путем. Сумма оценки музыкального инструмента достигает 560 000 гривень.

Инструмент изъяли и передали компетентным органам. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-3 КУоАП (Нарушение порядка перемещения товаров).