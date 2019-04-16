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В Нидерландах столкнулись два корабля, есть пострадавшие

В Роттердаме на реке Ниве-Маас столкнулись два корабля, в результате инцидента пострадали 6 человек

Об этом сообщает RTV Rijnmond, передает РБК-Украина.

"Два корабля столкнулись на Ниве-Маас (Nieuwe Maas) в Роттердаме. По меньшей мере шесть человек получили ранения", - отмечает издание.

Указано, что речной круизный лайнер столкнулся с пришвартованным кораблем. Ранения получили пассажиры круизного судна.

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