В Нидерландах столкнулись два корабля, есть пострадавшие
16 апреля, 2019, 19:04
В Роттердаме на реке Ниве-Маас столкнулись два корабля, в результате инцидента пострадали 6 человек
Об этом сообщает RTV Rijnmond, передает РБК-Украина.
"Два корабля столкнулись на Ниве-Маас (Nieuwe Maas) в Роттердаме. По меньшей мере шесть человек получили ранения", - отмечает издание.
Указано, что речной круизный лайнер столкнулся с пришвартованным кораблем. Ранения получили пассажиры круизного судна.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-