В Мадриде эвакуируют людей из 235-метрового небоскреба из-за угрозы взрыва

16 апреля, 2019, 15:32

Нацполиция Испании эвакуирует людей из 235-метрового небоскреба Torrespacio из соображений безопасности

Об этом со ссылкой на испанскую полицию сообщает "Европейская правда".

Полицейские получили сообщение с вызовом на место происшествия в 12:25.

"В этот момент полиция работает в небоскребе Torrespacio, который эвакуируют из соображений безопасности. Просим всех, кто находится в помещении или в непосредственной близости от здания, следовать инструкциям персонала", - сообщила полиция в Twitter, не уточнив детали.

Портал ABC со ссылкой на источники в полиции сообщает, причиной эвакуации стало сообщение о бомбе. По другим данным, здание эвакуируют из-за того, что сработала пожарная сигнализация.

В небоскребе Torrespacio расположены посольства Великобритании, Канады, Австралии и Нидерландов. Torrespacio является четвертым по высоте небоскребом в Испании.