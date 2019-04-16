В Мадриде эвакуируют людей из 235-метрового небоскреба из-за угрозы взрыва
Об этом со ссылкой на испанскую полицию сообщает "Европейская правда".
Полицейские получили сообщение с вызовом на место происшествия в 12:25.
"В этот момент полиция работает в небоскребе Torrespacio, который эвакуируют из соображений безопасности. Просим всех, кто находится в помещении или в непосредственной близости от здания, следовать инструкциям персонала", - сообщила полиция в Twitter, не уточнив детали.
Портал ABC со ссылкой на источники в полиции сообщает, причиной эвакуации стало сообщение о бомбе. По другим данным, здание эвакуируют из-за того, что сработала пожарная сигнализация.
В небоскребе Torrespacio расположены посольства Великобритании, Канады, Австралии и Нидерландов. Torrespacio является четвертым по высоте небоскребом в Испании.
ÚLTIMA HORA- Policía Nacional (@policia) 16 апреля 2019 г.
La @policia trabaja en estos momentos en Madrid en el rascacielos Torrespacio, que está siendo desalojado por motivos de seguridad.
Por favor, que cualquier persona en el interior del edificio o las inmediaciones siga las indicaciones del personal de seguridad pic.twitter.com/1MlDhkGKny
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