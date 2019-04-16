В Киеве грузовик насмерть переехал мужчину

16 апреля, 2019, 21:33

Во вторник, 16 апреля, в Дарницком районе Киева произошло ДТП с погибшим

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Авария произошла возле Дарницкого железнодорожного вокзала. Грузовой автомобиль DAF с цистерной двигался в направлении Харьковского шоссе. По словам свидетелей, пешеход вышел справа налево по ходу движения автомобиля перед кабиной грузовика, и водитель не увидел его из-за большой "слепой зоны" кабины.

Грузовик переехал пешехода колесами и только после этого остановился. Водитель заявил, что не видел человека. Травмированный пешеход скончался на месте. Медикам "скорой" по приезду оставалось лишь констатировать смерть. На месте ДТП работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.