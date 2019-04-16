В Баварии супружеская пара судится за колокольчики на коровах, потому что они "вгоняют их в депрессию"
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Муж и жена, имена которых не называют, пытаются добиться справедливости с 2014 года. Тогда они переехали жить в коммуну Хольцкирхен, расположенную в нескольких десятках километров от Мюнхена.
Через некоторое время они пожаловались своей соседке Регине Киллер на шум, который издают колокольчики ее коров, запах навоза, а также насекомых, которые залетали к ним в дом с поля, на котором паслись коровы. Колокольчики используют для того, чтобы не потерять коров.
Адвокаты пары утверждали, что шум колокольчиков достигал 70 децибел и был сравним с гудением пылесоса. Их клиенты также утверждали, что звон вызывал у них депрессию, нарушил сон, а также влиял на стоимость недвижимости.
В 2015 году супруги договорились с Киллер, что коровы будут пастись хотя бы в 20 метрах от их дома. Однако от шума колокольчиков их это не спасло. Киллер при этом утверждала, что звук колокольчиков, наоборот, успокаивает и является неотъемлемой частью жизни в регионе. На предложение установить на коров GPS-передатчики женщина ответила отказом.
После этого супруги подали отдельные иски в суд, которые были отклонены. Но супруги не сдались и подали еще два иска в суд следующей инстанции. В апреле суд отклонил иск мужа, иск жены будет рассмотрен позже.
Решение суда поздравила председатель ландтага (собрания представителей) Баварии Ильзе Айгнер. У себя в твиттере она написала, что "коровы с колокольчиками в поле" - это часть образа жизни в Баварии.
Ich freue mich über das Urteil im, Kuhglocken-Streit 'von Holzkirchen. Es ging um mehr als um vermeintlichen Lärm. Hier geht es um das Miteinander von Alteingesessenen und Hinzugezogenen. Zu unserer Lebensart gehört die Kuh samt Glocke auf der Weide! https://t.co/AVzm5hNV8V- Ilse Aigner (@IlseAigner) 10 апреля 2019 г.
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