В Баварии супружеская пара судится за колокольчики на коровах, потому что они "вгоняют их в депрессию"

16 апреля, 2019, 16:52

Суд в Мюнхене отказал в иске супружеской паре, которая жаловалась на шум от колокольчиков коров, пасущихся рядом с их домом

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Муж и жена, имена которых не называют, пытаются добиться справедливости с 2014 года. Тогда они переехали жить в коммуну Хольцкирхен, расположенную в нескольких десятках километров от Мюнхена.

Через некоторое время они пожаловались своей соседке Регине Киллер на шум, который издают колокольчики ее коров, запах навоза, а также насекомых, которые залетали к ним в дом с поля, на котором паслись коровы. Колокольчики используют для того, чтобы не потерять коров.

Адвокаты пары утверждали, что шум колокольчиков достигал 70 децибел и был сравним с гудением пылесоса. Их клиенты также утверждали, что звон вызывал у них депрессию, нарушил сон, а также влиял на стоимость недвижимости.

В 2015 году супруги договорились с Киллер, что коровы будут пастись хотя бы в 20 метрах от их дома. Однако от шума колокольчиков их это не спасло. Киллер при этом утверждала, что звук колокольчиков, наоборот, успокаивает и является неотъемлемой частью жизни в регионе. На предложение установить на коров GPS-передатчики женщина ответила отказом.

После этого супруги подали отдельные иски в суд, которые были отклонены. Но супруги не сдались и подали еще два иска в суд следующей инстанции. В апреле суд отклонил иск мужа, иск жены будет рассмотрен позже.

Решение суда поздравила председатель ландтага (собрания представителей) Баварии Ильзе Айгнер. У себя в твиттере она написала, что "коровы с колокольчиками в поле" - это часть образа жизни в Баварии.