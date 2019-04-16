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В 2030 году пожилых людей будет значительно больше, чем молодых, - ООН

Демографы прогнозируют, что уже в 2030 году пожилых людей будет 1,4 миллиарда

Об этом сообщают Новости ООН.

"Благополучие человечества во многом зависит от способности интегрировать в общество эту многочисленную группу населения. Ожидается, что количество людей пожилого возраста вырастет с 901 млн человек в 2015 году до 1,4 млрд к 2030 году, превзойдя количество молодежи во всем мире. Быстрыми темпами этот показатель будет расти в развивающихся странах", - отмечается в сообщении.

Демографы констатируют, что старение населения - это глобальная тенденция: рождаемость падает, а достижения науки позволяют продлевать жизнь.

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