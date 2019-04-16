Усик показал мотивирующее фото перед дебютом в супертяжелом весе
16 апреля, 2019, 10:45
Украинский боксер Александр Усик перед дебютом в супертяжелом весе напомнил, как он в предыдущем бою одолел Тони Беллью
Фотографию Усик изложил в Instagram
"Люблю эту игру", - написал 32-летний Усик, комментируя фото с предыдущего поединка против британского боксера Тони Беллью. 10 ноября 2018 Усик нокаутировал Беллью e 8-м раунде.
Украинец продолжает подготовку к дебютному бою в супертяжелом весе против 38-летнего камерунца Карлоса Такама.
Поединок Усик - Такам состоится 25 мая в США.
- Промоутер Эдди Хирн рассказал, почему украинец Александр Усик сразится с камерунцем Карлосом Такама, а не россиянином Александром Поветкиным.
- Российский боксер Александр Поветкин согласился на бой с Александром Усиком, однако сделал это после договоренности украинца с камерунцем Карлосом Такама.
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинский боксер выйдет на ринг против камерунца Карлоса Такама 25 мая .
- Камерунский тяжеловес Карлос Такам пообещал Александру Усику серьезное испытание в бою с ним.
- Украинский боксер Александр Усик изложил видео о подготовке к дебютному бою в супертяжелом весе.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-