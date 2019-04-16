//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Усик показал мотивирующее фото перед дебютом в супертяжелом весе


фото: Sky Sports
Украинский боксер Александр Усик перед дебютом в супертяжелом весе напомнил, как он в предыдущем бою одолел Тони Беллью

Фотографию Усик изложил в Instagram

"Люблю эту игру", - написал 32-летний Усик, комментируя фото с предыдущего поединка против британского боксера Тони Беллью. 10 ноября 2018 Усик нокаутировал Беллью e 8-м раунде.

Украинец продолжает подготовку к дебютному бою в супертяжелом весе против 38-летнего камерунца Карлоса Такама.

Поединок Усик - Такам состоится 25 мая в США.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I like this game * #usyk # usyk17 #boxing

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

16 апреля, 2019 вторник

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать