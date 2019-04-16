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Укрзализныця назначила дополнительные поезда во Львов на Пасху, потому что так решили пользователи Facebook


фото: korrespondent.net
Укрзализныця назначила дополнительные поезда во Львов для путешествий на пасхальные праздники по результатам Facebook-опроса

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Facebook.

В частности, по результатам опроса назначили два поезда: №755/756 и №211/212 сообщением Киев-Львов.

"Всего в опросе на странице "Укрзализныци" в Facebook на момент подведения итогов приняли участие 2162 респондента. Из них 320 пользователей высказались за дополнительные поезда во Львов. Почти на сотню меньше голосов отдано за назначение поездов в Ивано-Франковск. От 100 до 200 голосов набрали Одесса, Ужгород, Харьков, Польша. Среди других направлений, которые предложили пользователи, также Трускавец, Геническ, Черновцы, Новоалексеевка и т.д.", - говорится в сообщение.

Кроме этого, в компании отметили, что полученные результаты не могут считаться всеохватывающими и репрезентативными и, скорее, отражают пожелания активных фолловеров в социальной сети.

В компании также сообщили, что специалисты "Укрзализныци" учтут соответствующие данные при планировании следующих перевозок пассажиров, особенно во время пиковых путешествий по железной дороге.

Так, поезд Интерсити № 756 Киев - Львов отправится из Львова 26 апреля и 1 мая в 23:00, прибудет в Киев на следующий день в 5.50. Обратно поезд отправится 27 апреля и 2 мая в 0.15, прибудет во Львов на следующий день в 5.47. Он будет делать остановку на станции Коростень.

Поезд № 211/212 Киев - Львов отправится из Киева 26 апреля в 12.10 и прибудет во Львов в 22.14. Обратно отправление будет 27 апреля в 1.28, прибытие в Киев на следующий день в 9.14. Поезд будет делать остановку на станции Шепетовка.

 

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