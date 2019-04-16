Укрпочта на 25% повысила стоимость для определенных отправлений
16 апреля, 2019, 16:40 Ангелина Шеремет
Укрпочта с 1 мая изменяет тарифы на доставку международного мелкого пакета и мешка "М"
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
С начала следующего месяца цена на международные отправления "мелкий пакет" и "мешок М" изменится на $0,5 для каждого отправления: с $2 до $2,5.
Тарифы на другие виды международных отправлений, в том числе и заказные письма и бандероли, останутся без изменений.
Мелкий пакет - международные рекомендованные почтовые отправления с образцами товаров, мелкими предметами подарочного и другого характера.
Мешок "М" - специальный мешок с вложением печатных изданий (книг, газет, журналов и тому подобное. Масса: до 30 кг.
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