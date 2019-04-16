Укрпочта на 25% повысила стоимость для определенных отправлений

16 апреля, 2019, 16:40

Ангелина Шеремет

Укрпочта с 1 мая изменяет тарифы на доставку международного мелкого пакета и мешка "М"

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

С начала следующего месяца цена на международные отправления "мелкий пакет" и "мешок М" изменится на $0,5 для каждого отправления: с $2 до $2,5.

Тарифы на другие виды международных отправлений, в том числе и заказные письма и бандероли, останутся без изменений.

Мелкий пакет - международные рекомендованные почтовые отправления с образцами товаров, мелкими предметами подарочного и другого характера.

Мешок "М" - специальный мешок с вложением печатных изданий (книг, газет, журналов и тому подобное. Масса: до 30 кг.