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Украинская лента "Вулкан" собрала полные залы в Стамбуле и Париже

4 апреля в широкий прокат вышла драма с элементами комедии режиссера Романа Бондарчука "Вулкан". За первый прокатный уикенд ленту посмотрели зрители в 93 кинотеатрах страны

Показы с участием творческой команды фильма, в частности, состоялись в Киеве, Львове, Полтаве, Херсоне и Новой Каховке. Положительные отзывы критиков опубликовали отечественные и международные издания. В частности, американское издание Variety, отметило музыкальное сопровождение ленты эпитетом "гипнотически красивое", а в издании Hollywood Reporter написали, что фильм - это "любовное послание к необузданному уголку земли".

Пока "Вулкан" демонстрируется в украинских кинотеатрах, фильм получил полные залы зрителей во время показов на фестивалях в Стамбуле и Париже. Показы при поддержке Благотворительного фонда Игоря Янковского, Посольства Украины во Франции и Госкино Украины еще продолжаются в легендарном кинотеатре Le Grand Rex Paris. Комментирует председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко:

"Аудитория во время показов в Париже была примерно наполовину с украинцев, которые здесь живут и не хотят терять связь с родиной, и французов, которые заинтересовались неизвестным для них кинематографом. Реакция после каждого фильма была оживленная и положительная, но из вопросов стало понятно: украинцы чаще хотят видеть в фильмах «глянцевую» презентацию страны, иногда путая киноискусство с рекламой, зато французы больше интересуются уровнем художественного высказывания в фильмах, и высоко оценивают то, что сегодня в Украине можно снимать комплиментарное кино за государственные средства. К счастью, выбор фильмов в Париже позволил удовлетворить вкусы сторонников обоих трендов ".

Напомним, что "Вулкан" Бондарчука уже получил 8 престижных наград, принял участие в 45 международных фестивалях, а украинский прокат продлится до 17 апреля. Подробное расписание городов доступен на сайте - https://volcanofilm.com.ua/

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