Украинцев просят отказаться от пластиковых цветов на кладбище
16 апреля, 2019, 15:40
Министерство экологии и природных ресурсов призывает не нести на кладбище пластиковые цветы и венки
Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
"Призываем не покупать пластиковые цветы и венки. Такая практика приобретает масштабности во всех регионах Украины накануне Пасхи", - говорится в сообщении.
Как отмечают экологи, вследствие сжигания изделий из пластика происходит большой выброс канцерогенов в атмосферу. Кроме того, время разложения пластика и бумаги, пропитанной парафином, очень длительный.
Альтернативой пластиковым цветам могут стать венки из живых цветов и хвои, живые цветы, высаженные в почву, газонная трава, сухоцветы и свечи.
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