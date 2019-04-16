Украинцев просят отказаться от пластиковых цветов на кладбище

16 апреля, 2019, 15:40

Министерство экологии и природных ресурсов призывает не нести на кладбище пластиковые цветы и венки

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Призываем не покупать пластиковые цветы и венки. Такая практика приобретает масштабности во всех регионах Украины накануне Пасхи", - говорится в сообщении.

Как отмечают экологи, вследствие сжигания изделий из пластика происходит большой выброс канцерогенов в атмосферу. Кроме того, время разложения пластика и бумаги, пропитанной парафином, очень длительный.

Альтернативой пластиковым цветам могут стать венки из живых цветов и хвои, живые цветы, высаженные в почву, газонная трава, сухоцветы и свечи.