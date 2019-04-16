Ученые выяснили, какой была кожа у динозавров
Об этом пишет ScienceAlert.
За последние десятилетия палеонтологи практически полностью восстановили внешний вид многих динозавров, однако предметом острых споров остается их кожа. На костях останков динозавров ее практически не остается, а почти все найденные следы имеют только ярко выраженную форму без кожного рельефа.
Теперь палеонтологи из Университета Колорадо в Денвере обнаружили следы одного из самых тероподов Minisauripus - небольших хищных динозавров, которые перемещались на задних лапах.
Эти отпечатки длиной всего в несколько сантиметров показывают текстуру кожи, напоминает наждачную бумагу среднего качества, с крошечными чешуйками, сплетенными вместе, как ткань. Исследователи считают, что подобная кожа была у древних пернатых в Китае.
- Ранее ученые обнаружили самую стопу динозавра Как выяснили ученые, окаменела стопа, обнаруженная в 1998 году в США, является крупнейшей стопой динозавра из известных на данный момент.
- Также ученые нашли останки древнейшего динозавра-гиганта и рассказали, каким он был.
- Благодаря компьютерному моделированию ученые выяснили, что астероид, который вызвал вымирание динозавров, заполнил атмосферу серой и углекислым газом.
- Французские и бельгийские ученые обнаружили новый вид динозавров , в которых были массивные челюсти, похожие на ножницы. Ученые обнаружили в коллекции музея в немецком Ганновере наибольшую среди известных на данный момент ископаемое морскую рептилию
- В Чили исследовали остатки "динозавра-Франкенштейна" , который состоит из частей тела не связанных между собой видов.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-