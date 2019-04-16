Ученые выяснили, какой была кожа у динозавров

16 апреля, 2019, 11:17

Палеонтологи впервые в истории изучения динозавров нашли идеально сохранившиеся отпечатки их лап. На скале сохранились даже следы кожи

Об этом пишет ScienceAlert.

За последние десятилетия палеонтологи практически полностью восстановили внешний вид многих динозавров, однако предметом острых споров остается их кожа. На костях останков динозавров ее практически не остается, а почти все найденные следы имеют только ярко выраженную форму без кожного рельефа.

Теперь палеонтологи из Университета Колорадо в Денвере обнаружили следы одного из самых тероподов Minisauripus - небольших хищных динозавров, которые перемещались на задних лапах.

Эти отпечатки длиной всего в несколько сантиметров показывают текстуру кожи, напоминает наждачную бумагу среднего качества, с крошечными чешуйками, сплетенными вместе, как ткань. Исследователи считают, что подобная кожа была у древних пернатых в Китае.