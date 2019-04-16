Ученые назвали первую сфотографированную черную дыру Powehi. Что это значит
Об этом пишет The Time.
Название Powehi предложил профессор Ларри Кимура из Университета Гавайев в городе Хило. Корнями название идет в гавайский фольклор - говорит Powehi встречается в балладах XVIII века Kumulipo, которые рассказывают о сотворении мира.
Такое название для черной дыры имеет право на существование, поскольку два из восьми радиотелескопов проекта Event Horizon Telescope находятся на Гавайях. При этом имя Powehi пока не официальное, в дальнейшем международное научное сообщество должно принять или отклонить его.
Обычно названия космическим объектам дают в честь древнегреческой и римской мифологии или в честь древних сказаний региона, ученые которого открыли объект.
По данным астрономов, Стрелец А * достигает 40 млрд километров в диаметре и является в три миллиона раз больше объектом Земли.
Event Horizon Telescope - проект по наблюдению за черными дырами - запустился еще в 2012 году. В его рамках астрофизики собирались изучать черную дыру в центре галактики M87 в созвездии Девы, но в ходе проектирования выяснилось, что он просто не смог бы выдержать собственного веса.
Поэтому ученые собрали технологию, которая смогла бы использовать восемь различных телескопов на Гавайях, в США, Испании, Мексике, Чили и на Южном полюсе. Ежедневно ученые получали 350 Тб данных, на обработку которых ушло не менее двух лет.
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