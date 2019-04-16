У Зеленского заявили, что не будут работать со "старыми кадрами" Порошенко

16 апреля, 2019, 13:40

В случае победы Владимира Зеленского на выборах в составе его команды не будет нынешних сотрудников Администрации президента и Кабинета министров

Об этом заявил советник кандидата в президенты Зеленского Александр Данилюк , сообщает УНИАН .

"О комментария о том, что в новую команду Владимира Зеленского будут входить старые сотрудники Администрации президента, Кабинета министров ... Хочу сказать, что это абсолютная неправда, это один из фейков и страшилок, которые распространяет штаб Петра Порошенко", - сообщил Данилюк.

Советник отметил, что Зеленский до 19 апреля обнародует список кандидатур на должности министра иностранных дел, министра обороны, руководителей СБУ и ГПУ.

Также Данилюк опроверг информацию о том, что он якобы претендует на должность главы МИД.

"Я это не подтверждаю, поэтому некоторые люди в правительстве могут немного расслабиться, нечего бояться", - отметил советник.

Кроме того, Данилюк заявил, что главным достижением Зеленского в первом туре президентских выборов стало то, что ему удалось объединить страну.

"Нравится это кому-то или не нравится. Если посмотреть - большинство областей Украины проголосовали за Зеленского, только три области проголосовали за Порошенко. Почему? Потому что Владимир Зеленский не разделяет людей, он не выносят вопросы, которые искусственно делят украинцев на" правильных "и" неправильных ", - добавил советник.

По словам Данилюка, Зеленский говорит о шагах, которые необходимо предпринять, чтобы Украина была успешной. И самое главное, что поддерживают избиратели Зеленского - это смена элит.