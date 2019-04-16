У Трампа появился первый конкурент на предстоящих выборах
"Бывший губернатор штата Массачусетс Билл Вельд объявил в понедельник, что официально вступает в президентскую гонку, став первым республиканцем, который бросит вызов нынешнему президенту Дональду Трампу на выборах 2020 года", - отмечает телеканал.
Свою предвыборную программу Вельд построил на том, что в нынешние времена "великой политической борьбы" между двумя партиями в США, "голоса американского народа игнорируются и нация страдает". В этой связи он призывает вернуться к принципам Линкольна - "равенства, достоинства и возможности для всех" - и сохранить то, что действительно делает Америку великой. "Я готов вести эту борьбу", - отметил Билл Вельд.
На президентских выборах в 2016 году Вельд был кандидатом в вице-президенты от либертарианской партии.
По данным агентства Gallup, сейчас среди республиканцев рейтинг поддержки Дональда Трампа составляет почти 90%. Интересно, что когда Вельда спросили, может ли он преодолеть исторически высокий рейтинг нынешнего президента во время праймериз, он ответил: "Да, конечно".
Читайте также
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
Читайте также
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях