У Трампа появился первый конкурент на предстоящих выборах

"Бывший губернатор штата Массачусетс Билл Вельд объявил в понедельник, что официально вступает в президентскую гонку, став первым республиканцем, который бросит вызов нынешнему президенту Дональду Трампу на выборах 2020 года", - отмечает телеканал.

Свою предвыборную программу Вельд построил на том, что в нынешние времена "великой политической борьбы" между двумя партиями в США, "голоса американского народа игнорируются и нация страдает". В этой связи он призывает вернуться к принципам Линкольна - "равенства, достоинства и возможности для всех" - и сохранить то, что действительно делает Америку великой. "Я готов вести эту борьбу", - отметил Билл Вельд.

На президентских выборах в 2016 году Вельд был кандидатом в вице-президенты от либертарианской партии.

По данным агентства Gallup, сейчас среди республиканцев рейтинг поддержки Дональда Трампа составляет почти 90%. Интересно, что когда Вельда спросили, может ли он преодолеть исторически высокий рейтинг нынешнего президента во время праймериз, он ответил: "Да, конечно".