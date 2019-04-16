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У Порошенко заявили, что Зеленского скрывают, чтобы не разочаровать избирателей

У Порошенко заявили, что Зеленского скрывают, чтобы не разочаровать его имеющихся и потенциальных избирателей

Об этом заявил советник и политтехнолог Петра Порошенко Олег Медведев в интервью ВВС-Украина.

Журналист спросил у него, почему так долго происходит согласование места и времени проведения дебатов. Медведев ответил, что основная проблема заключается в стратегии избирательной кампании второго тура их оппонентов.

По словам Медведева, Зеленский родился с телевизионного образа Василия Голобородько, и является готовым для того, чтобы занять пост президента.

"Очевидно, ни кандидат, ни его штаб не заинтересованы в том, чтобы эта неготовность стала достоянием гласности и разочаровала его имеющихся и потенциальных избирателей. Поэтому они скрывают своего кандидата. И это является, по нашему мнению, пренебрежением и к избирателям Зеленского, и ко всем другим избирателям, особенно к тем, которые в первом туре голосовали за других кандидатов, а сейчас должны определиться, за кого же им быть ", - сказал Медведев.

По его мнению второй проблемой является то, что вокруг Зеленского объединились избиратели, которые придерживаются различных идеологических позиций. Он также сказал и о экспертах в команде шоумена. В частности то, что среди них есть те, кто "от реальных сторонников европейской и евроатлантической интеграции к сторонникам" Русского мира" и тех, кто ностальгирует по Советскому Союзу".

"Так же и избиратели. На Западе люди думают, что Зеленский за ЕС и НАТО, а на Востоке думают, что наоборот - он против ЕС и НАТО и за сближение с Россией. Поэтому в результате суть этой беготни вокруг дебатов заключается в том, что Порошенко хочет выйти с Зеленским на дебаты, а задача Зеленского и его штаба - максимально эти дебаты избежать ", - сказал Медведев.

Напомним, по результатам опроса Киевского международного института социологии, за Владимира Зеленского планируют отдать свой голос 72,2% опрошенных, а за Петра Порошенко планируют проголосовать 25,4% опрошенных.

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