У Порошенко обнародовали указ об увольнении Семочко
16 апреля, 2019, 07:58
Указ об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины обнародован на сайте президента
Указ датирован 12 апреля и появился на сайте президента 15 апреля.
Об увольнении Семочко президент сообщил 14 апреля во время общения с журналистами на НСК «Олимпийский», где он планировал встретиться со своим оппонентом на президентских выборах Владимиром Зеленским. Последний на стадионе не появился.
- 11 декабря стало известно, что Департамент контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) располагает информацией о российском гражданстве жены первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко - Татьяны Лысенко.
- Ранее журналисты программы "Наши деньги" обнародовали расследования об имуществе Семочко. С расследования следует, что он только недвижимости на минимум 200 млн грн . При этом недвижимость в него появлялась во время войны с Россией.
- Кроме того, журналисты установили, что Семочко вероятно находится в родственных отношениях с людьми, которые кроме гражданства Украины имеют российские паспорта и регулярно путешествуют в оккупированный Крым.
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