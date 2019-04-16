У Порошенко обнародовали указ об увольнении Семочко

16 апреля, 2019, 07:58

Указ об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины обнародован на сайте президента

Указ датирован 12 апреля и появился на сайте президента 15 апреля.

Об увольнении Семочко президент сообщил 14 апреля во время общения с журналистами на НСК «Олимпийский», где он планировал встретиться со своим оппонентом на президентских выборах Владимиром Зеленским. Последний на стадионе не появился.