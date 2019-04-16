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Трамп пригрозил отправлять мигрантов в города, которые выступают против депортации


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральная власть США будет отправлять незаконных мигрантов в так называемые города-убежища, которые выступают против их депортации за пределы страны

Об этом он написал в Twitter .

"Тех незаконных мигрантов, которых больше нельзя законно держать под стражей (Конгресс должен исправить законы и закрыть лазейки), будут, по решению департамента национальной безопасности, передавать городам и штатам-приютам", - говорится в сообщении.

"Убежищами" считаются те города и штаты, которые не поддерживают выдворение нелегальных мигрантов. Речь идет в основном о регионах, власти которых представлена Демократической партией.

Крупнейшими "городами-убежищами» считаются Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.

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