Трамп пригрозил отправлять мигрантов в города, которые выступают против депортации
Об этом он написал в Twitter .
"Тех незаконных мигрантов, которых больше нельзя законно держать под стражей (Конгресс должен исправить законы и закрыть лазейки), будут, по решению департамента национальной безопасности, передавать городам и штатам-приютам", - говорится в сообщении.
Those Illegal Immigrants who can no longer be legally held (Congress must fix the laws and loopholes) will be, subject to Homeland Security, given to Sanctuary Cities and States!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2019 г.
"Убежищами" считаются те города и штаты, которые не поддерживают выдворение нелегальных мигрантов. Речь идет в основном о регионах, власти которых представлена Демократической партией.
Крупнейшими "городами-убежищами» считаются Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.
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