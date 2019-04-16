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Суд обязал НАБУ начать уголовное производство против Парубия


фото: rada.gov.ua
Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ начать уголовное производство против спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия

Соответствующее постановление опубликовали в Едином реестре судебных решений.

В НАБУ истец передал заявление о совершении Парубием правонарушений, предусмотренных ст. 210 УК Украины - "Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением", а также ст. 364 УК Украины - «Превышение служебных полномочий".

Детективы НАБУ получили данные сведения, однако не внесли их в Единый реестр досудебных расследований. В связи с этим, истец обратился в суд с жалобой на сотрудников НАБУ и с требованием обязать их начать расследование.

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