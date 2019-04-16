//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Суд Киева отменил розыск и заочный арест прокремлевского пропагандиста Шария


фото: YouTube
Шевченковский райсуд Киева отказался инициировать экстрадицию, отменил розыск и заочный арест видеоблоггера Анатолия Шария

Об этом говорится в материалах суда.

Речь идет об инциденте 2011 года, когда Шарий открыл огонь из пистолета во время конфликта в McDonald's с посетителем.

"Находясь у служебного выхода закусочной, (Шарий), демонстрируя явное неуважение к обществу и пренебрежение к существующим правилам и нормам поведения, действуя с особой дерзостью, без предупреждений и разговора с потерпевшим, находясь за его спиной, сделал из указанного пистолета два выстрела в ногу и туловище (оппонента) ", - говорится в материалах.

Шарию были предъявлены обвинения по статье о хулиганстве, но в феврале 2012 года дело остановили из-за объявления его в розыск.

Пропагандист покинул страну в 2013 году и скрывался в Нидерландах и Литве.

В 2018 году адвокаты Шария добились возобновления рассмотрения дела и потребовали вернуть его на дополнительное расследование из-за неполноты досудебного следствия.

В результате суд постановил вернуть дело на доследование в прокуратуру Киева.

Напомним, что сестра Шария обвинила его в сексуальном преступлении и подала соответствующее заявление в милицию в Москве.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

16 апреля, 2019 вторник

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать