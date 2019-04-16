Суд Киева отменил розыск и заочный арест прокремлевского пропагандиста Шария
Об этом говорится в материалах суда.
Речь идет об инциденте 2011 года, когда Шарий открыл огонь из пистолета во время конфликта в McDonald's с посетителем.
"Находясь у служебного выхода закусочной, (Шарий), демонстрируя явное неуважение к обществу и пренебрежение к существующим правилам и нормам поведения, действуя с особой дерзостью, без предупреждений и разговора с потерпевшим, находясь за его спиной, сделал из указанного пистолета два выстрела в ногу и туловище (оппонента) ", - говорится в материалах.
Шарию были предъявлены обвинения по статье о хулиганстве, но в феврале 2012 года дело остановили из-за объявления его в розыск.
Пропагандист покинул страну в 2013 году и скрывался в Нидерландах и Литве.
В 2018 году адвокаты Шария добились возобновления рассмотрения дела и потребовали вернуть его на дополнительное расследование из-за неполноты досудебного следствия.
В результате суд постановил вернуть дело на доследование в прокуратуру Киева.
Напомним, что сестра Шария обвинила его в сексуальном преступлении и подала соответствующее заявление в милицию в Москве.
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