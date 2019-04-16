СМИ сообщили, что Нефедов возглавит таможню
16 апреля, 2019, 17:44
Первый заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефедов займет должность главы Государственной таможенной службы
Об этом ЭП сообщили собеседники в правительстве и ГФС.
По этим данным, налоговую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов, а его заместителем станет Евгений Бамбизов, который сейчас занимает должность заместителя главы ГФС с приставкой "и.о.".
Кандидаты должны сдать экзамен на владение иностранным языком, выполнить тестовые задания на знание законодательства и ситуативные решения, а также пройти собеседование.
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