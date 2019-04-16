СБУ разоблачила организованную группировку на изготовлении поддельных документов

16 апреля, 2019, 14:45

Спецслужба разоблачила организованную группировку, специализировавшуюся на изготовлении поддельных документов и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Twitter .

Сотрудники СБУ установили, что злоумышленники наладили массовое производство и сбыт фальшивых внутренних паспортов Украины, видов на жительство, документов, которые предоставляли право беспрепятственного пересечения государственной границы Украины, говорится в сообщении.

Отмечается, что дельцы также изготавливали другие официальные документы различных государственных учреждений, в том числе государственные акты на землю. Фальшивки они сбывали через разветвленную сеть посредников почти по всей территории страны.

По данным пресс-службы, оперативники задокументировали факт продажи поддельных видов на жительство и паспорта гражданина Украины для пересечения государственной границы двум гражданам одной из стран Средней Азии по две тысячи пятьсот долларов США.

Согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правоохранители задержали трех участников группировки, среди которых гражданин африканской страны, при получении денег и передачи поддельной вида на жительство, говорится в сообщении.

Во время санкционированных обысков в Киеве и области в помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили сотни поддельных печатей и штампов, тысячи бланков различных государственных учреждений и министерств, десятки изготовленных поддельных документов, среди которых паспорта гражданина Украины, вида на жительство, голографические элементы защиты, доверенности, акты на землю и т.д., а также оружие и боеприпасы к нему.

Отмечается, что в рамках открытого уголовного производства трем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 с. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 УК. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку из числа украинских граждан и иностранцев, специализировавшегося на незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, используя поддельные документы https://t.co/HT4ikSs45m pic.twitter.com/ZeXmzRseKa - СБ Украины (@ServiceSsu) 16 апреля 2019 г.