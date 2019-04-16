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Самоходное шасси КрАЗ-7634НЕ - база нового РК "Нептун"

Украина освоила производство собственного ракетного комплекса "Нептун", предназначенного для контроля и защиты морских границ

Недавно он прошел успешные испытания, о чем сообщило на своей страничке ФБ  присутствовавшее на испытаниях "Defense Express".

Мобильный ракетный комплекс РК-360МЦ предназначен для поражения надводных и наземных объектов противника на расстоянии до 300 км. Унифицированная пусковая установка УСПУ-360 базируется на самоходном шасси 8х8 - КрАЗ-7634НЕ, грузоподъемностью 27 т. Пусковая установка предназначена для размещения, временного хранения, транспортировки, подготовки к пуску и пуска ракет Р-360. Шасси специзделия оснащено мощным 460-сильным двигателем и автоматической КПП с максимальным крутящим моментом 2500 Н/м. Вместе с трансмиссией проходного типа такое агрегатирование позволяет реализовать высокие тягово-динамические характеристики автомобиля.

Компоновочная схема КрАЗ-7634НЕ - "кабина перед двигателем", монтажная длина рамы 8080 мм, внешний минимальный габаритный радиус поворота - 14 м. Первая и вторая оси шасси - управляемые, все мосты - ведущие. Рулевой механизм - интегрального типа с гидроусилителем для снижения усилия на рулевом колесе до 10 кгс. Полный привод всех колес обеспечивает специзделию на этом шасси эксплуатацию в условиях бездорожья.

Кабина - с высокими эргономическими показателями, низкой посадкой.

К кооперации по разработке и производству РК "Нептун" вместе с "КрАЗом" задействованы ГосККБ "Луч", "Оризон-Навигация", "Имупульс", "Визар", ЦКБ "Арсенал" Национального космического агентства Украины, ведущие оборонные частные компании "Телекарт Прибор", "Укриннмаш", "Украинская бронетехника", "Мотор Сич". Кстати, все машины сопровождения и поддержки нового РК-360МЦ базируются на украинском шасси производства ЧАО "АвтоКрАЗ".

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