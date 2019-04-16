С начала года количество случаев заражения корью в мире утроилось

16 апреля, 2019, 10:41

В первом квартале 2019 количество зарегистрированных случаев заболеваемости корью во всем мире выросло на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

"В 2019 было зарегистрировано более 112 тыс. случаев заболеваемости в 170 странах по сравнению с 28 тыс. Случаев из 163 стран в 2018 году", - говорится в сообщении.

Preliminary global data on #measles shows that reported cases rose by 300% in the first three months of 2019, compared to the same period in 2018. This follows consecutive increases over the past two years . https://t.co/fY27Rlzlqw #VaccinesWork pic.twitter.com/oImdYl4L9G - World Health Organization (WHO) (@WHO) 15 апреля 2019 г.

"Хотя эти данные являются предварительными, они сигнализируют о четкой тенденции. Во многих странах наблюдаются серьезные вспышки кори, причем во всех регионах мира наблюдается устойчивый рост заболеваемости", - сообщили в организации.

По данным ВОЗ, вспышки кори зарегистрированы в Демократической Республике Конго, Эфиопии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Мадагаскаре, Мьянме, на Филиппинах, в Судане, Таиланде и Украине, что привело к гибели многих людей - в основном детей.

Кроме этого, рост заболеваемости корью регистрируется в странах с высоким уровнем вакцинации, включая США, Израиль, Таиланд и Тунис, поскольку заболевание быстро распространяется среди непривитых групп.

Напомним, что власти Нью-Йорка объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки кори в нескольких районах.

Корь - тяжелая инфекционная болезнь, которая может привести к тяжелым и летальных осложнений, включая энцефалит, тяжелую диарею и дегидратацию, пневмонию, ушные инфекции и стойкую утрату зрения.