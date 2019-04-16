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Роскомнадзор обещает зеркальные санкции против BBC, если те оштрафуют RT в Англии

Если российский государственный канал RT накажут в Англии за нарушение правил вещания, то в России, в свою очередь, накажут "Бритиш телевижн", который транслирует телеканал BBC World News в России

Об этом заявил "Роскомнадзор", передает "Радио Свобода".

Отмечается, что, якобы, во время проверки "Бритиш телевижн" российский регулятор обнаружил нарушение правил вещания, но санкции введет в случае, если санкционируют российский телеканал в Англии.

"RT на территории Великобритании работает, претензии к нему не получили продолжения. Ну и мы находимся в той же самой позиции", - заявляют в Роскомнадзоре.

В Британии сообщали, что RT нарушил правила вещания на территории страны и обвинил его в необъективном освещении дела об отравлении Скрипалей.

BBC, в свою очередь, россияне обвиняют в "транслировании идеологических установок международных террористических организаций".

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