Роскомнадзор обещает зеркальные санкции против BBC, если те оштрафуют RT в Англии
16 апреля, 2019, 17:58
Если российский государственный канал RT накажут в Англии за нарушение правил вещания, то в России, в свою очередь, накажут "Бритиш телевижн", который транслирует телеканал BBC World News в России
Об этом заявил "Роскомнадзор", передает "Радио Свобода".
Отмечается, что, якобы, во время проверки "Бритиш телевижн" российский регулятор обнаружил нарушение правил вещания, но санкции введет в случае, если санкционируют российский телеканал в Англии.
"RT на территории Великобритании работает, претензии к нему не получили продолжения. Ну и мы находимся в той же самой позиции", - заявляют в Роскомнадзоре.
В Британии сообщали, что RT нарушил правила вещания на территории страны и обвинил его в необъективном освещении дела об отравлении Скрипалей.
BBC, в свою очередь, россияне обвиняют в "транслировании идеологических установок международных террористических организаций".
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