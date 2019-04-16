Родители выбросили коллекцию порно и секс-игрушек своего сына. Теперь он с ними судится
Об этом сообщает местный телеканал Fox.
В октябре 2016 г. истец временно переехал к родителям после развода. Через десять месяцев он поехал на новое место жительства в Индиану. Родители, вероятно, привезли вещи сына в его новый дом, но когда он разбирал коробки, он заметил отсутствие коллекции порно.
К иску истец добавил фрагменты его переписки с родителями, в которых они объяснили, что уничтожили всю его коллекцию. В нее входили двенадцать коробок с фильмами для взрослых и две с секс-игрушками.
По словам отца истца, родители хотели помочь ему сохранить психическое здоровье. "Я бы сделал то же самое, если бы нашел у тебя килограмм кокаина", - написал отец в письме к сыну. Он также утверждал, что истца выгнали со школы а затем и из колледжа за то, что он продавал там порнографию.
Мужчина обратился в офис шерифа округа Оттава в Мичигане. В заявлении он оценил стоимость коллекции почти в $29 тысяч. Местные власти сначала отказались рассматривать дело, но мужчина продолжал настаивать. Он, по его словам, направил 44 электронные письма с доказательствами ценности утраченных фильмов.
- Как связаны порно и марихуана: 17 октября в Канаде начали свободно продавать марихуану, и это событие повлияло на предпочтения пользователей при поиске видео 18+
- 16 октября в работе Youtube наблюдался глобальный сбой. В это же время, на Pornhub состоялся "наплыв" посетителей - значительно больше, чем обычно
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-