Родители выбросили коллекцию порно и секс-игрушек своего сына. Теперь он с ними судится

16 апреля, 2019, 15:59

Житель Мичигана подал в суд на своих родителей за то, что они выбросили его коллекцию порно и секс-игрушек. Он хочет компенсации в размере $86 тысяч

Об этом сообщает местный телеканал Fox.

В октябре 2016 г. истец временно переехал к родителям после развода. Через десять месяцев он поехал на новое место жительства в Индиану. Родители, вероятно, привезли вещи сына в его новый дом, но когда он разбирал коробки, он заметил отсутствие коллекции порно.

К иску истец добавил фрагменты его переписки с родителями, в которых они объяснили, что уничтожили всю его коллекцию. В нее входили двенадцать коробок с фильмами для взрослых и две с секс-игрушками.

По словам отца истца, родители хотели помочь ему сохранить психическое здоровье. "Я бы сделал то же самое, если бы нашел у тебя килограмм кокаина", - написал отец в письме к сыну. Он также утверждал, что истца выгнали со школы а затем и из колледжа за то, что он продавал там порнографию.

Мужчина обратился в офис шерифа округа Оттава в Мичигане. В заявлении он оценил стоимость коллекции почти в $29 тысяч. Местные власти сначала отказались рассматривать дело, но мужчина продолжал настаивать. Он, по его словам, направил 44 электронные письма с доказательствами ценности утраченных фильмов.