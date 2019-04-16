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Реконструкцию Нотр-Дам де Пари оценивали в € 150 млн до пожара


фото: REUTERS
Плановая реконструкция собора Парижской Богоматери оценивалась в € 150 млн до пожара

Об этом заявили в благотворительном фонде "Друзья Нотр-Дам де Пари", передает " Укринформ ".

Соответствующий фонд создали в в 2016 году для аккумулирования средств на реконструкцию собора, ведь манастерство культуры по результатам аудита 2014 пришло к выводам, что собор нуждается в ремонте.

"Общие затраты на реставрацию Нотр-Дам де Пари оценивались в около € 150 млн. Эти оценки включают главную инфраструктуру, а также другие архитектурные и культурные сокровища. В идеале, реконструкция должна быть завершена за пять лет, или максимум через пятнадцать ", - заявили в фонде.

Отмечается, что из государственного бюджета Франция на реконструкцию собора сейчас способна выделить около € 2 млн в год и € 4 млн в течение следующих 10 лет.

Так, представители религиозной общины Церковь Парижа решили собирать средства на восстановление собора в рамках начатого в октябре 2016 проекта "Друзей Нотр-Дам де Пари"

Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.

Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери повреждено шпиль, в результате чего тот рухнул.

Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.

16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.

Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил, что пожертвует € 100 млн на восстановление поврежденного при пожаре средневекового Собора Парижской Богоматери.

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