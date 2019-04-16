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"Вас ждут непростые дебаты". Саакашвили обратился к Зеленскому и рассказал, как "сильно переживает"


фото: REUTERS
Экс-губернатор Одесской области Саакашвили обратился к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому

Видеоролик разместили в Уoutube.

"Уважаемый Владимир Александрович! В разгар избирательной кампании у Вас очень много дел, которые требуют решения. Соперник у вас серьезный. Вас ждут очень непростые дебаты с Порошенко", - сказал он.

Саакашвили заявил, что убежден в том, что Зеленский станет следующим президентом Украины.

"Я сильно переживаю, и мне не безразлична судьба Украины. Страны, которая давно стала для меня не менее родной, чем Грузия", - подчеркнул он.

 

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