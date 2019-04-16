"Наиболее вероятно": Коболев предположил прекращение транзита через Украину газа из РФ

16 апреля, 2019, 22:08

Руководитель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев назвал "наиболее вероятным" сценарий прекращения Россией транзита газа через Украину

Об этом Коболев сказал в интервью ТСН.

"Да, я считаю, что этот сценарий наиболее вероятен, если к тому времени не будет подписан договор", - сказал Коболев.

При этом глава Нафтогаза отметил, что россияне пытаются помешать заключению договора.

"Россияне делают все возможное, чтобы договора не было, именно чтобы шантажировать Европу. Газовый кризис - это их стандартный ход в подобных ситуациях. Поэтому так важно, чтобы Украина как государство максимально подготовилась к этой зиме, чтобы мы создали дополнительные запасы газа. И если кризис случится, чтобы мы к этому были готовы", - добавил Коболев.

Напомним, в Facebook Коболев сообщил, что российский Газпром за неделю резко увеличил объемы транзита газа через Украину - на 25%.