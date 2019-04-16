"Наиболее вероятно": Коболев предположил прекращение транзита через Украину газа из РФ
Об этом Коболев сказал в интервью ТСН.
"Да, я считаю, что этот сценарий наиболее вероятен, если к тому времени не будет подписан договор", - сказал Коболев.
При этом глава Нафтогаза отметил, что россияне пытаются помешать заключению договора.
"Россияне делают все возможное, чтобы договора не было, именно чтобы шантажировать Европу. Газовый кризис - это их стандартный ход в подобных ситуациях. Поэтому так важно, чтобы Украина как государство максимально подготовилась к этой зиме, чтобы мы создали дополнительные запасы газа. И если кризис случится, чтобы мы к этому были готовы", - добавил Коболев.
Напомним, в Facebook Коболев сообщил, что российский Газпром за неделю резко увеличил объемы транзита газа через Украину - на 25%.
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