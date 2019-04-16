"Кардифф" отказался платить за погибшего в авиакатастрофе футболиста
16 апреля, 2019, 11:14
"Кардифф" не собирается платить "Нанту" за погибшего в авиакатастрофе над Ла-Маншем аргентинского нападающего Эмилиано Салу
Об этом сообщает The Sun .
Клуб сообщил ФИФА об отказе платить за трансфер погибшего в авиакатастрофе аргентинского форварда Эмилиано Салу. Юристы валлийского клуба продолжают настаивать на том, что соглашение с Салой не была официально зарегистрирована.
Кроме того, "Кардифф" напоминает ФИФА, "Нант" постоянно отказывается от личных встреч по этому вопросу, и поэтому они должны считать трансфер недействительным.
- Напомним, утром 22 января самолет, на котором летел аргентинский форвард "Кардиффа" Эмилиано Сала, исчез с радаров авиадиспетчеров над Ла-Маншем .
- На дне пролива Ла-Манш среди обломков самолета, в котором летел футболист Эмилиано Сала, обнаружили тело погибшего.
- 8 февраля Аргентинский нападающий Эмилиано Сала официально признан погибшим при крушении самолета во время перелета над Ла-Маншем.
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