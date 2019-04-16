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"Кардифф" отказался платить за погибшего в авиакатастрофе футболиста


фото: Yahoo! Sports
"Кардифф" не собирается платить "Нанту" за погибшего в авиакатастрофе над Ла-Маншем аргентинского нападающего Эмилиано Салу

Об этом сообщает The Sun .

Клуб сообщил ФИФА об отказе платить за трансфер погибшего в авиакатастрофе аргентинского форварда Эмилиано Салу. Юристы валлийского клуба продолжают настаивать на том, что соглашение с Салой не была официально зарегистрирована.

Кроме того, "Кардифф" напоминает ФИФА, "Нант" постоянно отказывается от личных встреч по этому вопросу, и поэтому они должны считать трансфер недействительным.

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