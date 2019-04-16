"Кардифф" отказался платить за погибшего в авиакатастрофе футболиста

16 апреля, 2019, 11:14

"Кардифф" не собирается платить "Нанту" за погибшего в авиакатастрофе над Ла-Маншем аргентинского нападающего Эмилиано Салу

Об этом сообщает The Sun .

Клуб сообщил ФИФА об отказе платить за трансфер погибшего в авиакатастрофе аргентинского форварда Эмилиано Салу. Юристы валлийского клуба продолжают настаивать на том, что соглашение с Салой не была официально зарегистрирована.

Кроме того, "Кардифф" напоминает ФИФА, "Нант" постоянно отказывается от личных встреч по этому вопросу, и поэтому они должны считать трансфер недействительным.