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Путин хочет направить российских "специалистов по шпилям" на реставрацию Нотр-Дама

Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону помощь российских специалистов в восстановлении Собора Парижской Богоматери

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Так, глава российского государства в телеграмме своему французскому коллеге выразил соболезнования в связи с пожаром в этом храме, адресовав их Макрону и всему французскому народу.

"Нотр-Дам - исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, что произошла этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян", - подчеркнул Путин.

"Путин выразил надежду, что большой собор удастся восстановить, и предложил направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе произведений средневекового зодчества", - отметили в Кремле.

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