Путин хочет направить российских "специалистов по шпилям" на реставрацию Нотр-Дама
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Так, глава российского государства в телеграмме своему французскому коллеге выразил соболезнования в связи с пожаром в этом храме, адресовав их Макрону и всему французскому народу.
"Нотр-Дам - исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, что произошла этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян", - подчеркнул Путин.
"Путин выразил надежду, что большой собор удастся восстановить, и предложил направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе произведений средневекового зодчества", - отметили в Кремле.
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери повреждено шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
- Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил, что пожертвует € 100 млн на восстановление поврежденного при пожаре средневекового Собора Парижской Богоматери.
- А владелец Louis Vuitton пожертвует € 200 млн в восстановление Нотр-Дама.
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