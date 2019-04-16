Президент "Барселоны" рассказал, останется ли в команде Коутиньо

16 апреля, 2019, 10:23

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу прокомментировал будущее полузащитника Фелипе Коутиньо

Слова Бартомеу приводит Squawka .

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что клуб не планирует продавать бразильца.

"Коутиньо - отличный игрок, он замечательный. Впоследствии он становится все лучше и лучше. Он заручился доверием тренера и мы ожидаем от него многого. Он продолжит выступать за Барселону", - цитирует Бартоу.

Ранее сообщалось, что в услугах Коутиньо заинтересованы три клуба - "Челси", "Манчестер Юнайтед", а также ПСЖ.