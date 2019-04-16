Президент "Барселоны" рассказал, останется ли в команде Коутиньо
16 апреля, 2019, 10:23
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу прокомментировал будущее полузащитника Фелипе Коутиньо
Слова Бартомеу приводит Squawka .
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что клуб не планирует продавать бразильца.
"Коутиньо - отличный игрок, он замечательный. Впоследствии он становится все лучше и лучше. Он заручился доверием тренера и мы ожидаем от него многого. Он продолжит выступать за Барселону", - цитирует Бартоу.
Ранее сообщалось, что в услугах Коутиньо заинтересованы три клуба - "Челси", "Манчестер Юнайтед", а также ПСЖ.
- Напомним, сегодня состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Барселона" - "Манчестер Юнайтед".
- Корреспондент французского издания Le Parisien Жюльен Лоран был удивлен внешним видом уругвайского форварда "Барселоны" Луиса Суареса.
- Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".
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