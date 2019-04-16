Премьер Словении, бывший комик, дал советы кандидату Зеленскому
16 апреля, 2019, 15:24
Премьер-министр Словении, бывший комик Марьян Шарец прокомментировал президентские выборы в Украине и дал советы кандидату Владимиру Зеленскому
"Я рад, что Словения не единственная страна, которая идет по этому пути", - отметил он в интервью журналистам.
По его мнению, актеры и комики имеют некоторые общие черты с политиками, сообщает Балканский обозреватель со ссылкой на словенское издание Delo .
"Для игры в комедии нужно многое учитывать, многое смотреть, нужно исследовать персонажей, и это нелегко", - пояснил он.
В политике, по его словам, надо иметь мужество и быстро учиться.
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