Премьер Словении, бывший комик, дал советы кандидату Зеленскому

16 апреля, 2019, 15:24

Премьер-министр Словении, бывший комик Марьян Шарец прокомментировал президентские выборы в Украине и дал советы кандидату Владимиру Зеленскому

"Я рад, что Словения не единственная страна, которая идет по этому пути", - отметил он в интервью журналистам.

По его мнению, актеры и комики имеют некоторые общие черты с политиками, сообщает Балканский обозреватель со ссылкой на словенское издание Delo .

"Для игры в комедии нужно многое учитывать, многое смотреть, нужно исследовать персонажей, и это нелегко", - пояснил он.

В политике, по его словам, надо иметь мужество и быстро учиться.