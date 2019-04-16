Правнук Сталина назвал россиян моральными уродами и дегенератами

16 апреля, 2019, 20:49

Правнука Сталина разозлило то, что почти половина россиян считают репрессии в лагерях ГУЛАГа оправданными

Об этом правнук Иосифа Сталина художник Яков Джугашвили написал в Facebook.

Он обратил внимание на формулировку, что почти половина респондентов "Левада-центра" считают, что преступления сталинского режима были оправданы "большими целями и результатами".

"Что следует из содержания этой формулировки? Наверное только то, что 46% считают преступление вполне нормальным явлением. Антисталинская, а в целом, антисоветская ложь превращает народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что большие цели достигаются путем совершения преступлений госслужащими - теми, кто по долгу службы обязан с преступлениями бороться", - написал Джугашвили.