Правнук Сталина назвал россиян моральными уродами и дегенератами
16 апреля, 2019, 20:49
Правнука Сталина разозлило то, что почти половина россиян считают репрессии в лагерях ГУЛАГа оправданными
Об этом правнук Иосифа Сталина художник Яков Джугашвили написал в Facebook.
Он обратил внимание на формулировку, что почти половина респондентов "Левада-центра" считают, что преступления сталинского режима были оправданы "большими целями и результатами".
"Что следует из содержания этой формулировки? Наверное только то, что 46% считают преступление вполне нормальным явлением. Антисталинская, а в целом, антисоветская ложь превращает народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что большие цели достигаются путем совершения преступлений госслужащими - теми, кто по долгу службы обязан с преступлениями бороться", - написал Джугашвили.
- Напомним, уровень одобрения россиянами Сталина побил исторический рекорд. По данным опроса "Левада-центра" 70% россиян положительно оценивают роль Сталина в истории страны, почти половина - готовы оправдать репрессии сталинской эпохи.
- Министр иностранных дел Украины Павел Климкин потрясен результатами опроса об отношении россиян к Сталину: "Это выглядит как некая больная фантасмагория, такого абсурда не может быть! Но он есть, и он прогрессирует".
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