Пожар в Нотр-Дам де Пари: уцелевшие реликвии перевезут в Лувр

16 апреля, 2019, 10:30

Все ценности, которые спасли после пожара в Нотр-Дам де Пари, намерены перевезти в Лувр

Об этом сообщает телеканал BFMTV .

Во время пожара были разрушены две трети крыши, однако произведения искусства и христианские реликвии удалось спасти.

Пока уцелевшие произведения искусства из Нотр-Дам де Пари перевезли в безопасное место в мэрии Парижа. В частности, из горящего собора удалось вынести терновый венец Иисуса Христа, тунику Святого Людовика, а также несколько картин.

По данным источников, 16 или 17 апреля ценности передадут Лувра для сохранения до завершения реставрации собора.

Всего для тушения мобилизовали 500 человек личного состава.

В префектуре Парижа ведется расследование, однако основной версией следствия является несчастный случай.

Фото: Reuters

Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.

Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери повреждено шпиль, в результате чего тот рухнул.

Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.

16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.

Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил, что пожертвует € 100 млн на восстановление поврежденного при пожаре средневекового Собора Парижской Богоматери.