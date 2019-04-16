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Порошенко распустит Раду, - нардеп от БПП Карпунцов

Народный депутат от БПП Валерий Карпунцов заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко распустит Верховную Раду

Об этом Карпунцов сказал в эфире Еспресо.TV.

"Выборы были преждевременные. И я думаю, что распустит парламент Порошенко", - сказал Карпунцов.

По мнению нардепа, досрочные парламентские выборы выгодны Юлии Тимошенко.

"Кому выгодны досрочные выборы? Юлии Тимошенко выгодны? Выгодны. У нее - или до осени ждать, или сейчас. Либо новая система, либо это смешанная, о которой мы говорим. Вопрос проведения выборов по старой системе дает понимание, как проводить, а за новой - непонятно. То есть, лучше тем, кто проделывает этот сценарий, по старой системе", - добавил Карпунцов.

Напомним, очередные выборы народных депутатов Верховной Рады Украины назначены на 27 октября 2019 года.

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