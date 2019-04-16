Порошенко обещает, что в избиркомах будет кворум и никто не сорвет выборы
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в выступлении на телеканале ICTV, сообщает пресс-служба главы государства.
"До первого тура мы слышали огромное количество обвинений о том, что у нас якобы и большие фальсификации, и большие подкупы, и невозможность установить волеизъявление. Я сказал - мы этому должны противодействовать открытостью и прозрачностью", - напомнил Порошенко.
По словам Порошенко, для этого были приглашены более 2 тыс. иностранных наблюдателей, которые должны быть в каждой окружной комиссии и иметь возможность свободно посещать участки.
"На первом туре выборы были признаны образцовыми. Подчеркиваю, что именно такими будут и выборы во втором туре. Мы предоставили возможность окружным комиссиям в случае недостаточного кворума самым быстро кооптировать необходимое количество членов участковых избирательных комиссий", - заявил президент.
Он добавил, что сейчас через горячую линию набирают волонтеров для работы членами комиссий и наблюдателями.
"Подчеркиваю, что это моя персональная ответственность. Результаты волеизъявления граждан будут защищены. И никто ни в одной области не сможет остановить или помешать избирательному процессу", - резюмировал Порошенко.
- У Зеленского заявляют о попытках сорвать выборы из-за недобора людей в участковые комиссии.
- В 8 областях и Киеве не хватает членов участковых избирательных комиссий .
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-