Порошенко обещает, что в избиркомах будет кворум и никто не сорвет выборы

16 апреля, 2019, 08:58

Окружные комиссии в случае недостаточного кворума смогут привлекать необходимое количество членов участковых избирательных комиссий

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в выступлении на телеканале ICTV, сообщает пресс-служба главы государства.

"До первого тура мы слышали огромное количество обвинений о том, что у нас якобы и большие фальсификации, и большие подкупы, и невозможность установить волеизъявление. Я сказал - мы этому должны противодействовать открытостью и прозрачностью", - напомнил Порошенко.

По словам Порошенко, для этого были приглашены более 2 тыс. иностранных наблюдателей, которые должны быть в каждой окружной комиссии и иметь возможность свободно посещать участки.

"На первом туре выборы были признаны образцовыми. Подчеркиваю, что именно такими будут и выборы во втором туре. Мы предоставили возможность окружным комиссиям в случае недостаточного кворума самым быстро кооптировать необходимое количество членов участковых избирательных комиссий", - заявил президент.

Он добавил, что сейчас через горячую линию набирают волонтеров для работы членами комиссий и наблюдателями.

"Подчеркиваю, что это моя персональная ответственность. Результаты волеизъявления граждан будут защищены. И никто ни в одной области не сможет остановить или помешать избирательному процессу", - резюмировал Порошенко.