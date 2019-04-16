Полиция арестовала более 100 экоактивистов, которые блокировали центр Лондона

"Более 100 активистов движения против изменения климата были арестованы после того, как заблокировали дороги в центре Лондона", - говорится в сообщении.

Полиция предупредила активистов, что блокирование дорог должно ограничиться участком вокруг Мраморной арки.

Однако активисты блокировали мост Ватерлоо, Парламентскую площадь и вокруг Оксфорд-серкус.

#WaterlooBridge : over 100 arrests, 7 locked on and 5 of us up on the truck, but we are still holding the bridge. We are not leaving until this toxic system changes or until they arrest every last one of us. Reinforcements appreciated! #internationalrebellion pic.twitter.com/Yvd5RJyz1y - Extinction Rebellion (@ExtinctionR) 16 апреля 2019 г.

Отмечается, что большинство из 113 арестованных были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка.

Как сообщалось, протесты экологов в Лондоне возглавляет британская климатическая группа Extinction Rebellion, которая планирует организовать демонстрации в 33 странах мира в течение ближайших дней.

Среди требований экологов - сократить выбросы углерода к нулю, объявить чрезвычайное положение в связи с экологической ситуацией и организовать собрание граждан для выработки чрезвычайного плана действий для борьбы с изменениями климата и решение экологической ситуации в целом.