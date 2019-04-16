//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Полиция арестовала более 100 экоактивистов, которые блокировали центр Лондона

Полиция Лондона арестовала более 100 экологических активистов, которые блокировали центр Лондона
Об этом сообщает BBC.

"Более 100 активистов движения против изменения климата были арестованы после того, как заблокировали дороги в центре Лондона", - говорится в сообщении.

Полиция предупредила активистов, что блокирование дорог должно ограничиться участком вокруг Мраморной арки.

Однако активисты блокировали мост Ватерлоо, Парламентскую площадь и вокруг Оксфорд-серкус.

Отмечается, что большинство из 113 арестованных были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка.

Как сообщалось, протесты экологов в Лондоне возглавляет британская климатическая группа Extinction Rebellion, которая планирует организовать демонстрации в 33 странах мира в течение ближайших дней.

Среди требований экологов - сократить выбросы углерода к нулю, объявить чрезвычайное положение в связи с экологической ситуацией и организовать собрание граждан для выработки чрезвычайного плана действий для борьбы с изменениями климата и решение экологической ситуации в целом.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

16 апреля, 2019 вторник

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать