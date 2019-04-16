Оккупанты заберут в армию 2,8 тыс. крымчан, большинство вывезут с полуострова

16 апреля, 2019, 22:57

Российские оккупанты весной 2019 г. заберут в свою армию около 2,8 тыс. жителей Крыма

Об этом сообщил представитель военкомата оккупантов в Симферополе Роман Быков, передает Крымская правозащитная группа .

При этом представитель оккупационной власти отметил, что большинство призывников будут отправлять в российские регионы, а в Крыму позволят служить лишь 400 местным призывникам.

Российский "военный комиссар Крыма" Олег Ермилов уточнил, что за время аннексии с 2015 года оккупанты забрали в армию уже 13500 крымчан.

Кроме того, по данным Ермилова, за попытки уклониться от службы в оккупационной армии россияне открыли против крымчан 250 административных и 15 уголовных дел. Вместе с тем эксперты КПГ сообщают о как минимум 53 уголовных делах против крымчан за уклонение от службы в российской армии, в 51 случае уже есть приговоры - от 5 тыс. до 80 тыс. российских рублей. По меньшей мере один приговор - условное лишение свободы на 8 месяцев.

Крымская правозащитная группа напомнила, что призыв жителей оккупированного Крыма в армию РФ является грубым нарушением норм международного права.