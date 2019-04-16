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Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов

Во вторник, 16 апреля, российские наемники на Донбассе 5 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе 4 раза - с запрещенного Минскими договоренностями

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты били из 120-мм и 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов вблизи Гнутово, из 120-мм минометов - неподалеку Талаковки, с 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около Марьинки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики из стрелкового обстреляли украинские позиции неподалеку Зайцевого.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

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