Нардеп от БПП Карпунцов: освобождение Савченко и Рубана - договорняк суда и прокуратуры

16 апреля, 2019, 19:14

Освобождение из-под ареста Надежды Савченко то Владимира Рубана - это "договор" военной прокуратуры и суда

Об этом народный депутат от БПП Валерий Карпунцов заявил в эфире Еспресо.TV

"Я немного проинформирован в вопросе Савченко и Рубана. Абсолютно прогнозируемое прокуратурой, в частности военной, решение. Это 100% договорняк суда и прокуратуры. Я вам говорю как человек, который абсолютно разбирается в этих делах", - отметил Карпунцов.

По его мнению, освобождение Савченко и Рубана в интересах главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

"Что скажет Луценко? Что не послали прокуроров вовремя, потому что есть договорняк?" - добавил нардеп.