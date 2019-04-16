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Нардеп от БПП Карпунцов: освобождение Савченко и Рубана - договорняк суда и прокуратуры

Освобождение из-под ареста Надежды Савченко то Владимира Рубана - это "договор" военной прокуратуры и суда

Об этом народный депутат от БПП Валерий Карпунцов заявил в эфире Еспресо.TV

"Я немного проинформирован в вопросе Савченко и Рубана. Абсолютно прогнозируемое прокуратурой, в частности военной, решение. Это 100% договорняк суда и прокуратуры. Я вам говорю как человек, который абсолютно разбирается в этих делах", - отметил Карпунцов.

По его мнению, освобождение Савченко и Рубана в интересах главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

"Что скажет Луценко? Что не послали прокуроров вовремя, потому что есть договорняк?" - добавил нардеп.

  • Напомним, в ночь на 16 апреля 2019 г. истек срок содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана.
  • Генеральный прокурор прокомментировал это освобождение: "Судебная система тяжело больна".
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