Нардеп от БПП Карпунцов: освобождение Савченко и Рубана - договорняк суда и прокуратуры
16 апреля, 2019, 19:14
Освобождение из-под ареста Надежды Савченко то Владимира Рубана - это "договор" военной прокуратуры и суда
Об этом народный депутат от БПП Валерий Карпунцов заявил в эфире Еспресо.TV
"Я немного проинформирован в вопросе Савченко и Рубана. Абсолютно прогнозируемое прокуратурой, в частности военной, решение. Это 100% договорняк суда и прокуратуры. Я вам говорю как человек, который абсолютно разбирается в этих делах", - отметил Карпунцов.
По его мнению, освобождение Савченко и Рубана в интересах главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
"Что скажет Луценко? Что не послали прокуроров вовремя, потому что есть договорняк?" - добавил нардеп.
- Напомним, в ночь на 16 апреля 2019 г. истек срок содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана.
- Генеральный прокурор прокомментировал это освобождение: "Судебная система тяжело больна".
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