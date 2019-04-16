На Порошенко подал в суд экс-глава Полтавщины из-за увольнения
16 апреля, 2019, 15:59
Экс-глава Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко оспаривает в суде указ президента Петра Порошенко о его увольнении с должности
Об этом сообщает " Украинская правда" со ссылкой на данные сайта "Судебная власть Украины" .
Экс-глава Полтавщины подал соответствующее исковое заявление в Кассационный административный суд 15 апреля. Он требует признать противоправным и отменить указ президента №76 от 15 марта, которым он был уволен с должности.
Ответчиком выступают Порошенко и Полтавская ОГА. Сейчас дата рассмотрения не определена, но уже назначен состав суда. В суде представлять интересы Головко будет Кирилл Легких.
Местное издание "Полтавщина" сообщает, что Кирилл Легких является сыном Виктора Легких, бизнес-партнера Валерия Головко.
- Напомним, что 22 февраля НАБУ обыскивали кабинеты главы Полтавской ОГА и его заместителя.
- В результате детективы НАБУ установили, что руководители Полтавской ОГА требовали от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.
- 16 марта президент Петр Порошенко сообщил об увольнении председателя Полтавской ОГА Валерия Головко.
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