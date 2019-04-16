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На Порошенко подал в суд экс-глава Полтавщины из-за увольнения


фото: poltava.to
Экс-глава Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко оспаривает в суде указ президента Петра Порошенко о его увольнении с должности

Об этом сообщает " Украинская правда" со ссылкой на данные сайта "Судебная власть Украины" .

Экс-глава Полтавщины подал соответствующее исковое заявление в Кассационный административный суд 15 апреля. Он требует признать противоправным и отменить указ президента №76 от 15 марта, которым он был уволен с должности.

Ответчиком выступают Порошенко и Полтавская ОГА. Сейчас дата рассмотрения не определена, но уже назначен состав суда. В суде представлять интересы Головко будет Кирилл Легких.

Местное издание "Полтавщина" сообщает, что Кирилл Легких является сыном Виктора Легких, бизнес-партнера Валерия Головко.

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