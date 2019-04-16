На Донбассе уничтожено шесть российских оккупантов
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, 15 апреля шестерых оккупантов было уничтожено, еще трех - ранены.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 11 раз обстреляли позиции украинских войск: из минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - дважды в районе Авдеевки; из минометов калибра 120 мм - дважды в районе Новоселовка Вторая; из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - трижды в районе Лебединского; из гранатометов и стрелкового оружия - дважды вблизи опытных; из ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Водяного; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Невельского.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты с стрелкового оружия обстреляли позиции вблизи Станицы Луганской.
С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.
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