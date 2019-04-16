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На Донбассе уничтожено шесть российских оккупантов

15 апреля вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, 15 апреля шестерых оккупантов было уничтожено, еще трех - ранены.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 11 раз обстреляли позиции украинских войск: из минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - дважды в районе Авдеевки; из минометов калибра 120 мм - дважды в районе Новоселовка Вторая; из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - трижды в районе Лебединского; из гранатометов и стрелкового оружия - дважды вблизи опытных; из ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Водяного; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Невельского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты с стрелкового оружия обстреляли позиции вблизи Станицы Луганской.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

 

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