Миром "Игры престолов" руководят растения: украинские ученые рассказали, какие цветы повлияли на судьбы героев

16 апреля, 2019, 00:00

Ученые из НАН внимательно просмотрели телесериал "Игра престолов", и рассказали, какие растения и как влияли на судьбы героев

Информацию опубликовали на странице научно-природоведческого музея НАН в Facebook.

Ученые предложили взглянуть на сериал их глазами и пообещали не публиковать спойлеры первой серии финального сезона. Первой в списке ученых оказалась синяя зимняя роза.

"Да, именно она дала начало восстанию Роберта Баратиона, вызвала тысячи смертей и привела к падению династии Таргариенив! Прямо, как яблоко привело к Троянской войне", - рассказывают ученые

В пятом сезоне саги, плетя паутину интриг, Питер Бейлиш рассказывает Санси Старк о событиях давнего прошлого. Когда он, будучи маленьким мальчиком, стал очевидцем крупного турнира в Горренголи.

В финальном раунде соревнований победу одержал Рейгар Таргариен. Но когда он получил венок победителя, то обошел свою жену и положил этот ботанический трофей из синих роз на колени Лианне Старк.

"Этот колючий во всех смыслах поступок вскоре начнет волну кровавого экшена по всем Семи Королевствах. Не повторяйте этот трюк у себя дома!", - шутят ученые.

В сообщении добавили, что с ботанической точки зрения синее морозное растение, конечно, принадлежит к роду Rosa. Возможно, это даже эндемик Вестероса, но вблизи Миерину растет близкий к нему представитель этого же рода.

"Мы даже подозреваем, что синяя миеринська роза отделилась от предкового вида в результате длительной географической изоляции. Вместе с тем эти два синие растения очень похожи, возможно, систематики вскоре объединят два вида, проведя дополнительные морфологические и молекулярно-генетические исследования", - говорится в сообщении.

Под вторым номером "судьбоносных" растений ученые назвали сумеречную розу.

Именно это растение принес в дар Дейнерис влюблен в нее Даарио Нагарис. При этом он отметил лекарственных свойствах этого вида. Чай с сумеречной розы обладает противовоспалительным и жаропонижающим действием и входит в перечень официнальным растений Миерину (Справка: официнальным лекарственные растения - растения, сырье которых разрешена для производства лекарственных средств в стране). Распространенное растение исключительно по побережью Залива работорговцев.

"Засилье синих роз в мире" Игры престолов "вызывает удивление. Ведь в нашей реальности таких, к сожалению, не существует. Но люди давно их хотели создать. Поскольку нужные пигменты у роз отсутствуют, то цветоводы прибегали к хитрости", - рассказывают в НАН .

Так, еще в 12 в. Ж. Клемент перевел арабский трактакт, где сообщали о покраске белых роз с помощью размещения красителей в корнях растения.

"Определенный прогресс был достигнут в 2004 году. Австралийская компания Florigene и их японские коллеги из Suntory объединили свои усилия ради своей блактинои, точнее синей мечты. Тридцать лет проб и ошибок привели к созданию ГМО-розы. Для этого в рожевопелюсткови растения ввели гены, украденные у фиалок (Viola), которые ответственны за синтез дельфинидин - пигмента синего цвета ", - пишут ученые.

После этого ученые воспользовались методом РНК-интерференции, чтобы подавить производство других пигментов. Их стратегия заключалась в деактивации важного белка дигидрофлаванол-4-редуктазы. Если бы все сработало, то розы действительно были бы синими.

"Но что-то пошло не так, и, как Джон Сноу, дигидрофлаванол-4-редуктаза воскресла. Мало того - лепестки роз имеют более кислый клеточный сок, чем фиалки и дельфинидин в них стремительно деградирует. Поэтому эта синяя ГМО-роза - на самом деле лиловая ГМО -троянда. К технологиям Вестероса и Есоса еще далеко ", - завершили рассказ ученые.