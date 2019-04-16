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Москалькова до сих пор "бегает" от Денисовой. Встреча вновь не состоялась


фото: rbc
Украинский омбудсмен Людмила Денисова в РФ снова не смогла встретиться с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой

Об этом сообщила в Facebook Денисова.

По словам Денисовой, встреча не состоялась, потому Москалькова находится с визитом в Нью-Йорке.

"Поэтому сегодня посольство Украины в РФ направило ноту в российский МИД по содействию в организации моей встречи с Татьяной Москальковой и определению сроков такого визита", - написала она.

Она заявила, что для встречи готова еще раз приехать в Москву для обсуждения соблюдения норм международного гуманитарного права в отношении украинских военнопленных моряков, а также возможности обмена.

  • Сообщалось, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова вечером в субботу, 13 апреля 2019 года, уехала в Москву, чтобы принять участие в судах по продлению ареста захваченным ФСБ России украинским морякам.
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