Москалькова до сих пор "бегает" от Денисовой. Встреча вновь не состоялась
16 апреля, 2019, 16:21
Украинский омбудсмен Людмила Денисова в РФ снова не смогла встретиться с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой
Об этом сообщила в Facebook Денисова.
По словам Денисовой, встреча не состоялась, потому Москалькова находится с визитом в Нью-Йорке.
"Поэтому сегодня посольство Украины в РФ направило ноту в российский МИД по содействию в организации моей встречи с Татьяной Москальковой и определению сроков такого визита", - написала она.
Она заявила, что для встречи готова еще раз приехать в Москву для обсуждения соблюдения норм международного гуманитарного права в отношении украинских военнопленных моряков, а также возможности обмена.
- Сообщалось, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова вечером в субботу, 13 апреля 2019 года, уехала в Москву, чтобы принять участие в судах по продлению ареста захваченным ФСБ России украинским морякам.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-