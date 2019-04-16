MasterСard увеличила максимальную сумму операций без пин-кода
16 апреля, 2019, 09:38
Платежная система MasterСard увеличила до 500 грн максимальную сумму при бесконтактной оплате без пин-кода
Об этом пишет Liga.net .
К этому пин-код необходимо было вводить, если сумма платежа превышала 100 грн.
В начале года Mastercard сообщила, что по итогам четвертого квартала 2018 Украина стала четвертой в мире по количеству бесконтактных платежей.
По словам директора по развитию бизнеса Mastercard Юрия Бахтина, 95% всех бесконтактных платежей вписываются в лимит до 500 грн.
Минэкономразвития планирует начать переводить торговцев на безналичный расчет со следующего года. К 1 июля 2020 планируется обязать всех, кто продает товары и услуги стоимостью более 50 необлагаемых минимумов (850 грн) установить POS-терминалы.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-