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MasterСard увеличила максимальную сумму операций без пин-кода

Платежная система MasterСard увеличила до 500 грн максимальную сумму при бесконтактной оплате без пин-кода

Об этом пишет Liga.net .

К этому пин-код необходимо было вводить, если сумма платежа превышала 100 грн.

В начале года Mastercard сообщила, что по итогам четвертого квартала 2018 Украина стала четвертой в мире по количеству бесконтактных платежей.

По словам директора по развитию бизнеса Mastercard Юрия Бахтина, 95% всех бесконтактных платежей вписываются в лимит до 500 грн.

Минэкономразвития планирует начать переводить торговцев на безналичный расчет со следующего года. К 1 июля 2020 планируется обязать всех, кто продает товары и услуги стоимостью более 50 необлагаемых минимумов (850 грн) установить POS-терминалы.

 
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