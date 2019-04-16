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Люди загрязнили пластиком даже те регионы, где никогда не бывали, - ученые

Ветер способен переносить частицы микропластика на расстояние до 100 км. Этот процесс приводит к загрязнению ранее нетронутых цивилизацией регионов

К такому выводу пришли климатологи из университета Стратклайда, передает Science Alert.

Исследователи проанализировали состав почвы во Французских Пиренеях и обнаружили в нем 249 фрагментов микропластика на 1 кв. м. На основе этих данных ученые создали компьютерную модель движения воздушных масс, которые переносят эти частицы.

В результате ученым удалось доказать, что микропластик перемещается в атмосфере на расстояние до 100 километров (62 миль) и, возможно, даже дальше.

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