Люди загрязнили пластиком даже те регионы, где никогда не бывали, - ученые
К такому выводу пришли климатологи из университета Стратклайда, передает Science Alert.
Исследователи проанализировали состав почвы во Французских Пиренеях и обнаружили в нем 249 фрагментов микропластика на 1 кв. м. На основе этих данных ученые создали компьютерную модель движения воздушных масс, которые переносят эти частицы.
В результате ученым удалось доказать, что микропластик перемещается в атмосфере на расстояние до 100 километров (62 миль) и, возможно, даже дальше.
- Напомним, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак предлагает гражданам во время поста отказаться от использования одноразовой посуды из пластика , пластиковых пакетов и упаковок.
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Евросоюз планирует до 2021 года полностью запретить одноразовые пластиковые изделия вроде соломинок для напитков и посуды.
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Исследовав образцы льда из Северного Ледовитого океана, ученые обнаружили в некоторых глыбах более 12 тыс. микрочастиц пластика на литр льда. Всего в ней нашли 17 видов искусственных материалов.
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