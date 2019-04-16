Лидер "Манчестер Сити" рассказал, как не мог найти общий язык с Моуринью

16 апреля, 2019, 09:58

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне рассказал о работе с Жозе Моуринью в "Челси"

Слова футболиста приводит The Players 'Tribune .

"Когда я был в" Челси ", в прессе появлялось много информации о моих отношениях с Жозе Моуринью. Но правда в том, что я разговаривал с ним лишь дважды. В 2012-м я перешел в" Вердер ", и тот сезон прошел отлично. Когда я вернулся в "Челси" следующим летом, несколько немецких клубов хотели меня подписать. Клопп хотел, чтобы я приехал в "Боруссию", они играли в футбол, который мне нравился. Поэтому я подумал, что, возможно, "Челси "меня отпустит. Но потом Моуринью написал мне:" Ты остаешься. Я хочу, чтобы ты был частью этой команды ". Я подумал:" Хорошо, хорошо. Я вхожу в его планы ".

Во время предсезонки атмосфера была хорошей. Я выходил в старте в двух из первых четырех игр сезона, думал, что играл нормально. Не блестяще, но достаточно хорошо. После четвертой игры все закончилось. Я сел на скамейку, и у меня больше никогда не было шансов. Я не получил объяснений. Я просто остался за бортом. Конечно, я тоже сделал несколько ошибок. Я был немного наивен в том, как должен вести себя игрок АПЛ. Я думаю, большинство фанатов не осознают, что если ты не входишь в планы тренера, то тебе не уделяют достаточно внимания на тренировках. В некоторых клубах все происходит так, как будто тебя больше нет.

Где Брюйне утверждает, что если бы подобное произошло с ним сейчас, это не было бы проблемой.

"Я достаточно опытный, чтобы тренироваться самостоятельно и заботиться о себе. Но когда тебе 21, ты не понимаешь, что для этого нужно. Когда я получил еще один шанс в матче против" Суиндон Таун "в кубке, то не был в хорошей форме. и это был конец. в декабре Жозе вызвал меня в свой офис, и это был, пожалуй, второй большой переломный момент в моей жизни. Перед ним было несколько бумаг, и он сказал: "Одна передача. Ноль голов. Десять подборов ". Мне нужна была минута, чтобы понять, что он делал. Затем он озвучил статистику других атакующих игроков - Виллиана, Оскара, Мать, Шюррле. 5 голов, 10 передач, все в таком духе.

Жозе ожидал, что я что-нибудь скажу, и я, наконец, произнес: "Но некоторые из этих ребят сыграли 15-20 матчей. Я сыграл только три. Статистика и должна отличаться, нет?" Это было так странно. Мы немного поговорили о том, не лучше мне снова отправиться в аренду. Мата тоже не входил в планы Жозе, он сказал: "Знаешь, если мата пойдет, то ты будешь пятым выбором вместо шестого". Я был предельно честен. Я сказал: "Я чувствую, что клуб не нуждается во мне. Я хочу играть в футбол. Я бы предпочел, чтобы вы продали меня". Думаю, Жозе был немного разочарован, но, если честно, он, наверное, понимал, что мне необходимо играть. Так что в итоге клуб продал меня, никаких проблем не возникло. "Челси" получил вдвое больше, чем заплатил за меня, я оказался в "Вольфсбурге", - рассказал бельгиец.